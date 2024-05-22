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Giriş Tarihi: 22.5.2024 18:36 Son Güncelleme: 22.5.2024 19:19

İstanbul’a sarı kodlu uyarı Hafta sonuna kadar yağmur var

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağı İstanbul’da da haftasonuna kadar yağışların etkili olacağı hava sıcaklığının ise 18 ile 22 arasında olacağı kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’a sarı kodlu uyarı Hafta sonuna kadar yağmur var

Türkiye geneli yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin bir çok ilinde sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara bölgesinde şiddetli yağışların etkili olacağı ve sarı kodlu uyarı ile birlikte İstanbul'da da hafta sonuna kadar yağışların etkisini göstereceği kaydedildi.

İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak sağanak yağışa rağmen hava sıcaklığı ise 18 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli havanın yerini yağışlı ve serin havaya bırakırken vatandaşların da sağanak yağışlarda tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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İstanbul’a sarı kodlu uyarı Hafta sonuna kadar yağmur var
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