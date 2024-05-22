İstanbul’a sarı kodlu uyarı Hafta sonuna kadar yağmur var

Türkiye geneli yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin bir çok ilinde sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara bölgesinde şiddetli yağışların etkili olacağı ve sarı kodlu uyarı ile birlikte İstanbul'da da hafta sonuna kadar yağışların etkisini göstereceği kaydedildi.

İstanbul'da hafta sonuna kadar etkili olacak sağanak yağışa rağmen hava sıcaklığı ise 18 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli havanın yerini yağışlı ve serin havaya bırakırken vatandaşların da sağanak yağışlarda tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.