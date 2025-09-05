İstanbul’a yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporlarına göre hafta sonu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenirken Ankara ve İstanbul'da sağanak yağış için de tarih verildi. Bugün başkent Ankara'da, salı günü ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca salı günü yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava, Karadeniz ve Marmara bölgeleri ile iç kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.