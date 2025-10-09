İstanbul’da 16 yaşındaki şoför can aldı: Küçük Ömer 2 aracın arasına sıkıştı!

'OTOMOBİLİ BABASININ HABERİ OLMADAN ALDI'

Diğer yandan; 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.'nün abisinin üzerine kayıtlı olan aracı, babasının haberi olmadan kaçırarak kazaya neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından Muhammed Furkan Ö. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.