İstanbul’da 2 firari yakalandı

Asayiş ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında 24 ayrı aranma kaydı olan iki firariyi Bağcılar ile Büyükçekmece'de düzenledikleri operasyonlarla kıskıvrak yakaladı. Bağcılar'daki operasyonda polislerin hedefinde, "hükümlü ve tutuklunun firarı", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "mühür bozma ve hırsızlık" suçlarından toplam 12 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca hakkında 16 aranması olan Ebuzar B. vardı. 17 Eylül 2019'dan bu yana firari olan şüpheli, yapılan takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

İkinci operasyonda ise adres Büyükçekmece'ydi. İstanbul ve Mersin'de işlenen hırsızlık suçlarından toplam 12 yıl altı ay kesinleşmiş cezası ve 8 aranması bulunan, 15 Aralık 2023'ten bu yana aranan Akgül A., Asayiş Şube ile İstihbarat Şubenin ortak çalışması sonucu saklandığı noktada gözaltına alındı. Her iki firari de işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.