İstanbul'da 2 kadın taksiciye zor anlar yaşattı: Kaçış anı kamerada! 'Bana ne ödemeyeceğim'

'NERDEN BULACAĞIM' İSYANI

Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti. Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı.