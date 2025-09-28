İstanbul’da 6 saat süren kurtarma operasyonu: Tünel duvarlarının arasında günlerce kalmış!

İTFAİYE DUVARI DELDİ POLİS ÇIKARDI

Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki kişi bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı. Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.