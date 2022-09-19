İstanbul’da Balıkesir çıkarması

İstanbul'dayaşayan Balıkesirliler, 14-18 Eylül tarihleri arasında Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenen Memleket Günleri'nde hasret giderdi. İstanbul Balıkesirliler Derneği koordinesinde ve Balıkesir Valiliği himayesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe belediyesi, şehrin marka değerlerini ön plana çıkararak 5 gün boyunca yüzlerce çeşit ürünüyle İstanbul'da şov yaptı.Balıkesir'in adeta İstanbul'a taşındığı tanıtım günlerinde, yöresel ürün standında 60'ın üzerinde firma; zeytinlerinden zeytinyağlarına, peynirlerinden tereyağına, kaymağından balına, höşmeriminden Balıkesir Kaymaklısına birçok ürünü ziyaretçilerle buluşturdu. 40'ın üzerinde stant bulunan kültürel ürün çadırında 20 ilçe belediyesinin yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı meslek edindirme kursları (BALMEK) açtığı stantlarda; iğne oyaları, Balıkesir Pullusu, çarpana, çini, takı tasarım, güzel sanatlar ve ebru atölyelerinde ürünlerini ziyaretçilere tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından da çeşit çeşit Balıkesir balı, belediye bünyesinde yetiştirilen aromatik bitkilerin çayları, hidrosolleri, uçucu yağları, Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu SAMBUÇEM ziyaretçilere sunuldu. Balıkesirli olmayanların da ziyaret ederek hayran kaldığı tanıtım günlerinde şehrin ürünlerinin tanınırlığı artırıldı. Tanıtım günlerinde; İsmail Özkan, Ali Çakar, Kübra Bağlan, Caner Şahin ve Bengü sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti verdiler. Sındırgı Belediye Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Ekrem Yavaş "20 ilçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Hasan Şıldak ve İstanbul Balıkesirliler Derneği ile birlikte böyle bir ortamda sizlerle buluşmak istedik" diye konuştu.