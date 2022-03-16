İstanbul’da barajlar suya doydu

İstanbul'un barajları, kurak geçen sonbaharın ardından kış aylarının bol yağışlı geçmesiyle suya doydu. Birkaç ay önce yüzde 41'lere kadar düşen barajlardaki doluluk seviyesi, İstanbul'u beyazla kaplayan karların erimeye başlamasıyla hızlı bir yükselişe geçerek yüzde 84'e tırmandı. Bu oran son 12 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Megakentin en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda geçen kasımda yüzde 17 olarak ölçülen doluluk oranı yüzde 79'a yükselirken, Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında ise doluluk oranı tam kapasiteye ulaştı. Birkaç ay öncesinde kuraklık tehlikesi geçiren Alibeyköy Barajı'nda otlayan keçilerin yerini, doluluğun artmasıyla sandallar aldı.