İstanbul’da bir ayda 13 bin 130 firari yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir kayıplara karışan hükümlüleri yakalamak için kent genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Kasten öldürmeden silahlı yağmaya, cinsel saldırıdan hırsızlık ve dolandırıcılığa kadar ağır suçlardan aranan binlerce kişinin izini süren polis, son bir ayda şehrin dört bir yanında eş zamanlı operasyonlar yaptı.

Çalışmaların sonucunda, 20 yılı aşkın hapis cezası bulunan 65 hükümlü, 10-15 yıl arası cezası bulunan 156 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 403 kişi ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 2 bin 624 kişi yakalandı. Kesinleşmiş cezası bulunan toplam 3 bin 248 hükümlü ile birlikte, ifadeye yönelik arananlarla beraber 13 bin 130 kişi yargının karşısına çıkarıldı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.