İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı

"BİZİ REKLAM EDER, DİKKAT EDİN"

Güney Koreli fenomen kadının yayının bir bölümünde ise bir iş yerindeki konuşmalar dikkat çekti. Söz konusu kişi, ""O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği duyuluyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör