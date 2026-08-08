İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı

Bir süredir İstanbul'da bulunan Kick yayıncısı withJENNY geçtiğimiz akşam canlı yayında sözlü tacize uğradı.
TAKSİM'DE SÖZLÜ TACİZ
WithJEENY takma adlı yayıncı Taksim'de canlı yayın yaparken bir kişi yanına yaklaştı. Şüpheli şahıs yayıncıya "Burada arkadaşın var mı?" diye sordu ve kendisiyle kalması için ahlaksızca teklifte bulundu.
"BİZİ REKLAM EDER, DİKKAT EDİN"
Güney Koreli fenomen kadının yayının bir bölümünde ise bir iş yerindeki konuşmalar dikkat çekti. Söz konusu kişi, ""O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği duyuluyor.
İstanbul'da canlı yayın yapan Koreli fenomene canlı yayında ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı | Video