Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı
Giriş Tarihi: 8.08.2026 12:24 Son Güncelleme: 8.08.2026 12:47

İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı

İstanbul’u ziyaret eden Koreli Kick yayıncısı withJENNY, Taksim’de canlı yayın yaptığı sırada bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, yayıncının Türkçe bilmemesine rağmen ısrarla takip ettiği ve peşinden gittiği canlı yayına yansıdı.

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İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı
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Bir süredir İstanbul'da bulunan Kick yayıncısı withJENNY geçtiğimiz akşam canlı yayında sözlü tacize uğradı.

TAKSİM'DE SÖZLÜ TACİZ

WithJEENY takma adlı yayıncı Taksim'de canlı yayın yaparken bir kişi yanına yaklaştı. Şüpheli şahıs yayıncıya "Burada arkadaşın var mı?" diye sordu ve kendisiyle kalması için ahlaksızca teklifte bulundu.

ISRARLA TAKİP ETTİ

Türkçe bilmediğini söyleyen yayıncı kendisini takip eden kişinin İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Şüpheli şahıs ise ısrarla peşinden gitmeyi sürdürdü. Şahıs ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar ise canlı yayına yansıdı.

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"BİZİ REKLAM EDER, DİKKAT EDİN"

Güney Koreli fenomen kadının yayının bir bölümünde ise bir iş yerindeki konuşmalar dikkat çekti. Söz konusu kişi, ""O şey çekiyor, ona şey yapmayın sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" dediği duyuluyor.

İstanbul'da canlı yayın yapan Koreli fenomene canlı yayında ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #TAKSİM

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İstanbul’da canlı yayın yapan Koreli fenomene ahlaksız teklif! O anlar canlı yayına yansıdı
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