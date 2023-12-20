İstanbul'da dehşet dakikaları! Esenler'deki yangında "imdat" çığlıkları kamerada

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın kısa sürede büyürken alevler büyürken, bina da dumanla dolmuştu.