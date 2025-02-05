İstanbul’da dilencilere geçit yok

İstanbul'da dilencilik ile mücadele toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı. Vali Gül, toplantıda yaptığı konuşmada sorunun değil, çözümün bir parçası olunacağını belirterek, "İlimizde dilencilik ile mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Gül, "İstanbul'da 01.06.2023'ten bu yana dilencilik ile ilgili yürütülen mücadele kapsamında; 80 bin 125 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan kişilerin 16 bin 427'si çocuk, 63 bin 698'i yetişkin. 54 bin 350 kişiye idari işlem yapıldı. 469 yabancı dilenci için sınır dışı işlemi başlatıldı" diye konuştu.