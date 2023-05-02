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Giriş Tarihi: 2.5.2023 10:33 Son Güncelleme: 2.5.2023 10:33

İstanbul'da düğün konvoyunda drift: Ekipler sürücünün peşine düştü!

Tuzla'da düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için harekete geçti...

DHA
İstanbul’da düğün konvoyunda drift: Ekipler sürücünün peşine düştü!

Olay, 30 Nisan Pazar günü saat 13.00 sıralarında Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı.O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobili etrafında döndüren sürücü, lastik yakarak duman çıkardığı ve konvoydakilerin de cep telefonu kamerası ile görüntü aldıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul'da düğün konvoyunda drift: Ekipler sürücünün peşine düştü!
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