İstanbul’da Forex operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt'te kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.



Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı | Video

FOREX VURGUNU

Şüphelilerin; kendilerini "Yatırım Danışmanı" olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri ve sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.