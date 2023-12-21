İstanbul’da gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olup hakkında yakalama kararı bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı firarilerin, örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerinde kaldıkları belirlendi.