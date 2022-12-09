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Giriş Tarihi: 9.12.2022 19:28

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu!

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk gözleniyor.

AA
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu!

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş sahil yolunda Karaköy yönüne trafikte yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafikte yoğunluk görülüyor.

Basın Ekspres Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinden başlayan trafik, Küçükçekmece'ye kadar devam ediyor.

Haramidere'de Edirne istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu da Beylikdüzü Tüyap'a kadar etkili oluyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Maltepe'den başlayan yoğunluk Tuzla'ya kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Çamlıca ile Ataşehir arasında trafikte yoğunluk gözleniyor.

Şile yolu Çekmeköy yönünde ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafiğin Göztepe ile Maltepe arasında yoğunlaştığı görülüyor.

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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu!
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