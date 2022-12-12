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Giriş Tarihi: 12.12.2022 22:43

İstanbul'da iki metro hattında arıza

İstanbul'da, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarında teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

AA
İstanbul’da iki metro hattında arıza

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." bilgisine yer verildi.

Daha sonra Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda ise her iki metro hattında seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

Bu arada bir süre metroda arızanın giderilmesini bekleyen yolcular, daha sonra araçtan inip raylarda ve kenar yolda yürümek zorunda kaldı.

Bazı vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, seferlerin durması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.

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İstanbul'da iki metro hattında arıza
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