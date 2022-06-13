Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ilaç operasyonu… Eczaneye baskın yapıldı…
Giriş Tarihi: 13.6.2022 11:10 Son Güncelleme: 13.6.2022 11:41

İstanbul’da ilaç operasyonu… Eczaneye baskın yapıldı…

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da ilaç operasyonu… Eczaneye baskın yapıldı…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; başkaları adına reçetelenmiş ve devlete fatura edilmiş ilaçların kayıt dışı satıldığı bir eczaneye baskın yaptı. Adreste başkaları adına reçetelenmiş iki bin 941 kutu ilaç bulundu.

"İlaç" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği Polisleri düzenledi. İstanbul Bakırköy'de başkaları adına reçetelenmiş ve devlete fatura edilmiş ilaçların kayıt dışı satıldığı bir eczaneye baskın yapıldı.

E.K. isimli iş yeri sahibi "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapmak veya Satmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul’da ilaç operasyonu! Eczaneye baskın yapıldı | Video

Kaçak yapılaşma bölümlerinin de bulunduğu adreste; üzerinde "İçilmez" ibaresi bulunan alkol ticaretinin yapıldığı da belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda; başkaları adına reçetelendirilmiş iki bin 941 kutu ilaç, barkod ve kare kodu olmayan 103 kutu ilaç, toplamda 285 litre 56 bidon olmak üzere sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı!
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
SON DAKİKA: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Haziran 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
SON DAKİKA: Motorin ve Benzin fiyatı | Akaryakıt fiyatları ile 12 Haziran 2022 motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da ilaç operasyonu… Eczaneye baskın yapıldı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA