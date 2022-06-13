"İlaç" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği Polisleri düzenledi. İstanbul Bakırköy'de başkaları adına reçetelenmiş ve devlete fatura edilmiş ilaçların kayıt dışı satıldığı bir eczaneye baskın yapıldı.

E.K. isimli iş yeri sahibi "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapmak veya Satmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul’da ilaç operasyonu! Eczaneye baskın yapıldı | Video

Kaçak yapılaşma bölümlerinin de bulunduğu adreste; üzerinde "İçilmez" ibaresi bulunan alkol ticaretinin yapıldığı da belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda; başkaları adına reçetelendirilmiş iki bin 941 kutu ilaç, barkod ve kare kodu olmayan 103 kutu ilaç, toplamda 285 litre 56 bidon olmak üzere sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.