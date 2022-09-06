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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:39

İstanbul’da ilginç olay! Takla attığı araçtan köpeğinin çalındığını iddia etti

Bayrampaşa’da otomobille seyreden genç bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Aracın içerisindeki kadın arkadaşıyla birlikte hafif şekilde yaralanan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, araçta bulunan cins köpeğinin ise yardıma gelen şahıslar tarafından çalındığını iddia edip yardım istedi.

İHA
İstanbul’da ilginç olay! Takla attığı araçtan köpeğinin çalındığını iddia etti

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde otomobiliyle seyreden Lena A., virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kaza sonucu sürücü Lena A. ve arkadaşı Ayşe B. hafif şekilde yaralandı.

KAZA SONRA KÖPEĞİN ÇALINDIĞI İDDİASI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Taburcu olmalarının ardından Ayşe B., "Oskar" ismindeki "Pomeranian" cinsi köpeğinin kazadan sonra olay yerine şahıslar tarafından çalındığını iddia etti. Olayla ilgili açıklama yapan Ayşe B. sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi.

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İstanbul’da ilginç olay! Takla attığı araçtan köpeğinin çalındığını iddia etti
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