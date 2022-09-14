İstanbul’da “Kalpazan” operasyonu! Aynı seri numaralarından yakaladılar…

AYNI SERİ NUMARALARIYLA BASILMIŞ…

Sancaktepe İlçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde yakalanan M.Ç.'nin üzerinde beş bin lira değerinde sahte nakit para ele geçirildi. Sahte para imalatı yapan M.Ç.'nin sahte paraların üzerindeki seri numaralarına aynı numaraları yazdığı ve bu detayla yakalandığı ifade edildi. Televizyon da bulundu ve el konuldu. "Parada Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından kaydı olan M.Ç. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.