İstanbul’da sır ölüm: Çinli kadın, üçlü prize asılı halde bulundu!

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can Van tarafından üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu. Kadının hareketsiz olması üzerine adam, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.