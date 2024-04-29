İstanbul’da “Mahzen-34” operasyonu! Sezai Gülmez organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İŞYERLERİNE SİLAHLI VE MOLOTOFKOKTEYLİ SALDIRI



Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten adam öldürmeye teşebbüs, işyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.