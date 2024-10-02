İstanbul’da misafir edilen Gazzeliler için Boğaz’da moral turu

İsrail'in 7 Ekim 2023'de başlattığı saldırılar nedeniyle bölgeden ayrılan ve İstanbul'da misafir edilen Gazzeli aileler için Üsküdar Valide Sultan Gemisi'yle Boğaz turu düzenlendi. İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlükleri ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte İstanbul'a gelen Gazzeliler misafir edildi. Üsküdar Valide Sultan Gemi İskelesi'nden başlayan turda, ailelere Boğaz hattında bulunan tarihi yapılar hakkında rehber tarafından bilgi verildi. Tur, yaklaşık 1,5 saat sürerken Gazzeli misafirler kentin Boğaz ile çevresini yakından tanıma imkanı buldu. Boğaz turuna katılan oyuncu Burak Haktanır da yıllardır Filistin'de yaşanan zulüm ve sıkıntının bir yıldır haddi aşma noktasına geldiğini kaydederek, akıllarının, gönüllerinin, ruhlarının ve dualarının sürekli Filistin ve Gazze halkıyla beraber olduğunu belirtti.