İstanbul’da motosiklet hırsızlığı! Mağdurlar yardım istedi: Günde 20 ila 30 tane çalıyorlar!

Motosikletleri çalınan mağdurların açıklaması ise şöyle:

"Merhabalar, biz motosikletleri çalınan onlarca mağdur içinden yalnızca birkaçıyız. Farklı tarihlerde, farklı yerlerde çalınan motosikletlerimizin aynı şebeke tarafından çalındığı düşüncesindeyiz. Emekleri çalınan kişiler olarak hazırladığımız bu videonun sizler tarafından yayınlanmasını istiyor ve artık bu konuya ilişkin bir kamuoyu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu noktada gerek şahsi imkanlarımız gerek kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken bilgi ve destek tarafımızca sağlandı. Ancak motosiklet hırsızlığında o kadar büyük bir artış var ki her gün sadece İstanbul ilinden 20 ila 30 motosikletin çalındığını duyuyoruz.

Anadolu Yakasında; Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye bölgelerinde, Avrupa Yakasında ise; Şişli, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü bölgelerinde oldukça fazla bir artış söz konusu. Aynı zamanda minimum sayı olduğundan da eminiz. Kolluk kuvvetleri bu konu ile ilgili süreci ivedilikle takip edememekte ve aynı zamanda delil yetersizliği nedeniyle dosyalarımıza gerekli özeni göstermemektedir.

Hırsızlar ile muhatap olarak malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz. Emek hırsızlığının önüne geçilebilmesi ve bir arkadaşımızın da olsa motosikletinin bulunabilmesi için sizlerden destek bekliyoruz. Saygılarımızla."