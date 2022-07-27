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Giriş Tarihi: 27.7.2022 22:23

İstanbul'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

AA
İstanbul’da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Unkapanı'nda Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray istikametine giden Burak Sabay yönetimindeki motosiklet ile ara sokaktan caddeye geçiş yaptığı öğrenilen Hacı Nimet Kaya'nın kullandığı 34 LM 6245 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Kaya, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kaya ile motosiklet sürücüsü Sabay, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Her iki sürücü de hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hacı Nimet Kaya'nın, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın babası olduğu öğrenildi.

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İstanbul'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti
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