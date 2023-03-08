İstanbul’da mühürlenen binadan evcil hayvanlar alındı

O oluşan çökme sonucunda yapının bodrum katında yapılan incelemede; taşıyıcı elemanlarında korozyon mevcut olduğu, kolon kirişlerde derin çatlaklar bulunduğu tespit edilerek binanın nüfustan tahliyesinde karar verilmiş olup zabıta müdürlüğü ekiplerince tahliyesi kontrol edilerek bina mühürlenmiştir. Bina sakinleri kontrollü olarak içeride en az nüfus bulunacak şekilde eşyalarının tahliyesini gerçekleştireceklerdir. En kısa sürede karot alınması sağlanacak olup kentsel dönüşüm aşamasında verilen 60 günlük ve 15 günlük itiraz süreleri hızlandırılarak en geç 30 gün içerisinde binanın yıkılması hedeflenmektedir" denildi.