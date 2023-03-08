İstanbul’da mühürlenen binadan evcil hayvanlar alındı

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Bahçelievler Belediyesi'nden ise binanın durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "1978 yılında inşa edilmiş bodrum + zemin + asma kat + 5 normal katlı binaya 1986 yılında imar affı kapsamında ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir. Toplamda 5 dükkan,12 daire bulunmaktadır. Söz konusu binanın kaldırımda kısmında, binanın önüne daha sonradan ilave edilen kömürlük alanının bina ile hiçbir kolon kiriş bağlantısı olmaması ve üzerinde oluşan yükü taşımayacak duruma geldiğinden çökme meydana gelmiştir.
O oluşan çökme sonucunda yapının bodrum katında yapılan incelemede; taşıyıcı elemanlarında korozyon mevcut olduğu, kolon kirişlerde derin çatlaklar bulunduğu tespit edilerek binanın nüfustan tahliyesinde karar verilmiş olup zabıta müdürlüğü ekiplerince tahliyesi kontrol edilerek bina mühürlenmiştir. Bina sakinleri kontrollü olarak içeride en az nüfus bulunacak şekilde eşyalarının tahliyesini gerçekleştireceklerdir. En kısa sürede karot alınması sağlanacak olup kentsel dönüşüm aşamasında verilen 60 günlük ve 15 günlük itiraz süreleri hızlandırılarak en geç 30 gün içerisinde binanın yıkılması hedeflenmektedir" denildi.