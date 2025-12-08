İstanbul’da narkotik operasyonunda çatışma! Bir polis memuru yaralandı, saldırgan öldürüldü

İstanbul Emniyeti; Çekmeköy İlçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi.

BİR POLİS YARALANDI, SALFIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sırasında söz konusu adresten polise ateş açıldı. Açılan ateş sonucu İstanbul Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A. (35) öldürüldü.

Adresteki Ç.A. ve C.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.