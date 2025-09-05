Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül 2025 Pazartesi ulaşım ücretsiz mi?
2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken milyonlarca öğrenci ve veli için İstanbul’da okula dönüş heyecanı başladı. Okulların açıldığı ilk gün olan 8 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul'da okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül 2025 Pazartesi ulaşım ücretsiz mi?

Yeni eğitim yılıyla birlikte İstanbul'da okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken, ulaşımda da "İlk gün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu gündeme geldi. Özellikle otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur kullanacak öğrenciler ve veliler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, 8 Eylül 2025 Pazartesi ulaşım ücretsiz mi?

8 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da okulların açılacağı ilk gün 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin güvenli ve düzenli başlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kamu kurumlarının temsilcileri AKOM'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, okulların açılacağı gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve seferlerin artırılacağını belirterek, "Pazartesi günü 2025–2026 eğitim yılı başlıyor. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul gibi bir mega kentte, okulun ilk günü her zaman yoğun geçer. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yoğunluğu en aza indirmek ve çocuklarımızın güvenle okullarına ulaşmasını sağlamak için kapsamlı bir hazırlık yaptık. Aldığımız önlemler ve ek seferlerimizle 600 binin üzerinde aracı trafikten çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

