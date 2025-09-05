İstanbul’da okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül 2025 Pazartesi ulaşım ücretsiz mi?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin güvenli ve düzenli başlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kamu kurumlarının temsilcileri AKOM'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, okulların açılacağı gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve seferlerin artırılacağını belirterek, "Pazartesi günü 2025–2026 eğitim yılı başlıyor. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul gibi bir mega kentte, okulun ilk günü her zaman yoğun geçer. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yoğunluğu en aza indirmek ve çocuklarımızın güvenle okullarına ulaşmasını sağlamak için kapsamlı bir hazırlık yaptık. Aldığımız önlemler ve ek seferlerimizle 600 binin üzerinde aracı trafikten çekmeyi hedefliyoruz" dedi.