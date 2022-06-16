İstanbul’da olası yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirildi

Dünyada oluşan iklim değişikliğinin her yıl etkisini arttırarak devam ettiğini ve İstanbul'da hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıkacağını ve yüksek nemle birlikte orman yangınlarının artacağı kaydedildi.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadelede Afet ve Acil Durum kapsamında hava ve yer unsurların katılımıyla İstanbul Ayazağa ormanlık alanında tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata, 15 adet arazöz, 5 adet su ikmal aracı, 1 adet dozer, 1 adet yangın söndürme helikopteri, 1 adet haberleşme aracı ile 10 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi ve 10 orman gönüllüsü katıldı.
Tatbikat öncesinde konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, orman yangınlarıyla mücadele konusunda sürekli ve nitelikli eğitimler düzenlediklerini, hizmet içi eğitimlerle birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini belirterek, "İlk başlığımız, orman yangınlarıyla mücadelede koruyucu tedbirler. Bu faaliyet alanı içerisindeki çalışmalarımızı da beş başlıkta topladık. Birincisi halkın bilinçlendirilmesi. İkincisi orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi, üçüncüsü bakanlığımıza bağlı kuruluşlarla iş birliği, dördüncüsü diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve yardımlaşma, beşincisi de yasal tedbirler.
Yasal tedbirler içerisinde önem arz ettiği için vurgulamak isterim. Geçen yıl uyguladığımız, Orman Kanununun 74. maddesi içerisinde yer alan, orman yangınlarının çıkma olasılığının yüksek olduğu yaz aylarında mülki amirliklerce yani ilimizde valilikçe ormanlara giriş ve çıkışların kısıtlanması, gerektiğinde de tamamen yasaklanması olayı. Geçen yıl 2 ay bunu gerçekleştirdi. Bu yıl da hava şartlarına bağlı olarak bu durumu tekrar gözden geçirip, kararı uygulamaya çalışacağız."
Şahin, "Orman yangınlarının gözetlenmesi konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Orman yangınlarının gözetlenmesini sabit ve mobil kulelerde, seyyar ekiplerle ve havadan gözetlemeyle birlikte gerçekleştiriyoruz. İstanbul ilinde 15 adet sabit kule, 20 adet mobil kule ve bu kulelerde İstanbul ormanlarının tamamını gözetleyen 110 adet termal ve dijital kameraya sahibiz. Bütün bunlarla birlikte ormanlarımızın gözetlemesini gerçekleştiriyoruz. Gözetlemenin, yangının söndürülmesinde çok büyük rolü var" dedi.