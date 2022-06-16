İstanbul’da olası yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirildi

Yasal tedbirler içerisinde önem arz ettiği için vurgulamak isterim. Geçen yıl uyguladığımız, Orman Kanununun 74. maddesi içerisinde yer alan, orman yangınlarının çıkma olasılığının yüksek olduğu yaz aylarında mülki amirliklerce yani ilimizde valilikçe ormanlara giriş ve çıkışların kısıtlanması, gerektiğinde de tamamen yasaklanması olayı. Geçen yıl 2 ay bunu gerçekleştirdi. Bu yıl da hava şartlarına bağlı olarak bu durumu tekrar gözden geçirip, kararı uygulamaya çalışacağız."