İstanbul’da olaylı gece! Bir spor salonu ve kahvehanede silahlı saldırı 2 ölü 2 yaralı

Silahlı saldırı olayı Fatih, Seyyid Ömer Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sırrıpaşa Sokakta ki bir spor salonuna egzersiz yapmak için gelen Jeyhun Alakbarov'a henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Alakbarov kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de silahlı saldırıya uğrayan Alakbarov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

MAHALLE BEKÇİLERİ KAÇAN ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Bu sırada devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheli görünce 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler uyarılara aldırış etmeden kaçmaya devam etti. Bir süre şüphelileri takibe alan mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bekçilerin yaptığı incelemede, Rusya uyruklu L.G. ve Azerbaycan uyruklu Z.A. olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 2 adet silah olduğu tespit edildi. Bekçiler gözaltına aldıkları şüphelileri sorgulamak üzere Şehremini Polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı spor salonunda detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alakbarov'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

AVCILAR'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Avcılardaki olay ise dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mümtaz Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Nihat Taş (59) yakını Turan Taş(53) ile kahvehane sohbet ettiği sırada, başka masadakilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Silahlı kavgada, Recep Esvet ağır yaralanırken, kahvehanede tavla oynayan Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Saldırganlardan biri elindeki tabancasını park halindeki otomobiline bırakarak yanındaki kişi ile ara sokaklara doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Recep Esvet kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kahvehanede bacaklarının arasına silahı saklayan Mahmut Esvet'i gözaltına alırken, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlattı. İfadesi alınan Mahmut Esvet, ağabeyi ile kahvehanede oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradıklarını ve yanında bulunan silahla karşılık verdiğini söyledi. Kaçan iki şüphelinin kahvehaneye geldiği otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Polisin olaylarla ilgili çalışmasının sürdüğü belirtildi.