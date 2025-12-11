İstanbul’da ölmek bile ateş pahası olacak: İBB’den mezar yeri için yüzde 200 zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi komisyonlarınca mezarlık, otopark, sosyal tesisler gibi birçok kalemle ilgili hazırlanan zam tekliflerinin bugünkü İBB Meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu gibi mezarlıklarda 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya yükseltilmesi talebinde bulunuldu. Cenazenin yanındaki boş yer bedelinin 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedelinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedelinin de 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseltilmesi önerildi.

Lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya, lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici araç izin belgesi ücretinin de 6 bin 656 liradan 20 bin liraya.



Servis taşımacılığında yüksek öğrenim kurumları öğrenci servis taşımacılığı, ücretsiz servis taşımacılığı (Kendi personelini taşıma servisi), turizm servis taşımacılığı ve ücretsiz servis taşımacılığı (Sosyal etkinlikler grup servisi) güzergah kullanım izin belgelerinin de 614 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi istendi.

Sosyal tesislerdeki yiyecek ücretlerine %27'ye varan oranda zam istendi.

İSPARK'TA YÜZDE 33.3

Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda 1 saate kadar otopark ücretinin 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 180 liradan 240 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya, 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltilmesi önerildi.