İstanbul’da parkta dehşet: Önce darbedildi, sonra vuruldu!

Kanlı olay, dün saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Cebeci Şehir Parkı'nda meydana geldi. Cengiz T. (54), ailesiyle zaman geçirmek için parka geldi. Çimenlik alanda ailesiyle futbol oynayan Cengiz T., yakınlarında bulunan bir kişiye iddiaya göre, topun kendisine çarpmaması için dikkatli olmasını ve biraz daha ileri gitmesi yönünde ricada bulundu. Bu sırada uyarılan kişi, Cengiz T. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmaya kişinin parktaki arkadaşları da dahil oldu.