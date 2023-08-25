İstanbul’da pitbull dehşeti! Talihsiz adam ağır yaralandı

6 GÜNDÜR TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ahmet Donanmaoğlu, iş merkezi önünde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Donanmaoğlu, bacağından ciddi şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet Donanmaoğlu sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adamın yoğun bakımdaki tedavisi altı gündür sürüyor.