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Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:29

İstanbul’da sahilde yürüyen Rus turiste sarkıntılık yapmıştı! Şüpheli kişi gözaltına alındı

Fatih Cankurtaran sahilinde yürüyüş yapan Rus turiste sarkıntılık yapan şüpheli, sosyal medyadaki tepki çeken görüntülerin ardından Esenler'de gözaltına alındı.

DHA Yaşam
İstanbul’da sahilde yürüyen Rus turiste sarkıntılık yapmıştı! Şüpheli kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran sahilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

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ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi. E.K. (31) Esenler'de gözaltına alındı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#FATİH

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İstanbul’da sahilde yürüyen Rus turiste sarkıntılık yapmıştı! Şüpheli kişi gözaltına alındı
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