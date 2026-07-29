İstanbul’da sahilde yürüyen Rus turiste sarkıntılık yapmıştı! Şüpheli kişi gözaltına alındı

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi. E.K. (31) Esenler'de gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör