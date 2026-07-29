İstanbul’da sahilde yürüyen Rus turiste sarkıntılık yapmıştı! Şüpheli kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran sahilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
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ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi. E.K. (31) Esenler'de gözaltına alındı.