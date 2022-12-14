İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Bakın nasıl satmışlar!

Zeytinburnu'nda sahte alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 600 litre etil alkol ve damıtma kazanı ele geçirildi. Gaziosmanpaşa'da ise sahte içki imalatına dönüştürülen adreste yapılan aramada 400 litre sahte içki ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Zeytinburnu'nda 2, Gaziosmanpaşa'da ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda şüphelilerin, merdiven altı tesiste kozmetik sanayinde kullanılan acı etil alkolü denatüre ederek, sahte alkollü içki üretiminde kullanılır hale getirildiği ve dezenfektan şişelerine koyarak piyasada sattıkları belirlendi.