Giriş Tarihi: 5.12.2025 12:59

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'sanat' etkinliği kapsamında konulan ve tepkilere neden olan heykel kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında heykeli yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 'sanat' etkinliği kapsamında sergilenen skandal heykel kaldırıldı: 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Bir kongre ve sergi sarayı'nda sergilenen heykelle ilgili olarak, TCK 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da paylaşılan içerikte, heykeli yaptığı sergilediği belirlenen M.K.(45) ve A.E.I.(34) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

HEYKEL KALDIRILDI

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, TCK 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Sergi alanından heykel kaldırıldı.

İstanbul'da 'sanat' etkinliği kapsamında sergilenen skandal heykel kaldırıldı: 2 şüpheli gözaltına alındı
