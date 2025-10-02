İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Cinayetten sonra eve gidip yattı! ’Anneme mesaj atıyordu’

Acı olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde 30 Eylül gecesi saat 03:45'te meydana geldi. 49 yaşındaki Celil Arslan sokakta yürürken karşısına çıkan Yunus Emre S. ile bir süre konuştu ve tartışmaya başladı. Yunus Emre S. yanında getirdiği bıçakla adamı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Celil Arslan hayatını kaybetti.
"ANNEME MESAJ ATTI TARTIŞTIK"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler ışığında şüphelinin 2 alt sokakta dedesinin evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise mutfakta bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli ilk beyanında, "Annem 10 yıldır babamdan ayrı yaşıyor. Bu adam anneme sosyal medya üzerinden uygunsuz mesajlar attı. Aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü.