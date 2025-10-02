İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Cinayetten sonra eve gidip yattı! ’Anneme mesaj atıyordu’

"ANNEME MESAJ ATTI TARTIŞTIK"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler ışığında şüphelinin 2 alt sokakta dedesinin evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise mutfakta bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli ilk beyanında, "Annem 10 yıldır babamdan ayrı yaşıyor. Bu adam anneme sosyal medya üzerinden uygunsuz mesajlar attı. Aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü.