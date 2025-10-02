Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Cinayetten sonra eve gidip yattı! 'Anneme mesaj atıyordu'
2.10.2025

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 19 yaşındaki Yunus Emre S. iddiaya göre annesine sosyal medyadan mesajlar atan 49 yaşındaki Celil Arslan’ı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından hiçbir şey olmamış gibi 2 alt sokaktaki dedesinin evine gidip uyudu. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin ilk beyanında; “Anneme sosyal medyadan mesajlar atıyordu. O yüzden tartıştık” dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Acı olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde 30 Eylül gecesi saat 03:45'te meydana geldi. 49 yaşındaki Celil Arslan sokakta yürürken karşısına çıkan Yunus Emre S. ile bir süre konuştu ve tartışmaya başladı. Yunus Emre S. yanında getirdiği bıçakla adamı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Celil Arslan hayatını kaybetti.

"ANNEME MESAJ ATTI TARTIŞTIK"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler ışığında şüphelinin 2 alt sokakta dedesinin evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise mutfakta bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli ilk beyanında, "Annem 10 yıldır babamdan ayrı yaşıyor. Bu adam anneme sosyal medya üzerinden uygunsuz mesajlar attı. Aramızda tartışma çıktı" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar ve Celil Arslan'ın gelmesini beklediği anlar kameralara yansıdı.

