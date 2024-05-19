İstanbul’da şoke eden olay: İki kadın girdikleri evde öyle bir şey yaptılar ki!

HER ŞEY 25 DAKİKA İÇİNDE OLMUŞ

Hırsızlıkla ilgili konuşan İsa Koşan, "Olay 8 Mayıs Çarşamba günü oldu. Çocuğumun aşısı olduğu için saat 13.30 gibi sağlık ocağına gittik. Daha sonra 15.30 gibi eve geldiğimizde odada dolabın kapısının açık olduğunu gördüm. Eşimin pantolonlarımı alıp ütülediğini düşündüm ama kasamızın olmadığını gördüm. Kamera kayıtlarından baktığımızda iki tane kadının eve girip 25 dakika içinde çıktığını ve gittiğini gördük. Kasa da onların elindeydi. Daha sonra karakola gittik. Polis ekipleri kamera kaydını aldılar. Bir yere dokunmamamızı istediler. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. O gün kapıyı kilitlememiştik. Sağlık ocağına hızlı bir şekilde gideceğimiz için ve çocuk da ağlıyordu. Kapıyı açıp girmişler. Yaklaşık olarak 1 milyon 500 bine yakın zararım var. İçinde rahmetli annemden kalan altınlar, eşimin düğünde takılan setleri, çocuğumun altınları, paralar vardı. Manevi olarak da rahmetli annemin görüntüleri, eşim ile düğün görüntülerimiz, çocuğumuzun doğum videoları da kasanın içindeydi. Direkt kasayı alıp çıkmışlar" dedi.