İstanbul’da sonbahar rüzgarı esmeye başladı

İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesi ve sabahın erken saatlerinde sağnak yağışın etkili olması sonbahar rüzgarlarının esmeye başladığını gösterdi. Sabah saatlerinde yağan yağmurla birlikte Trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.İstanbul’da hava durumunun ise parçalı bulutlu ve 20 derece civarında olacağı kaydedildi.

Marmara bölgesi sonbaharın etkisine girdi. İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Sabah evlerinde çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkisi ile sürücülerde trafikte hızlarını yavaşlatmak zorunda kaldı. Yağmurun etkili olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ metrobüs durağıydı.

Toplu taşımadan inen yolcular ıslanmamak için kapüşonlarını başlarına örterken bazı vatandaşlar da üst geçit altlarında bekledi. Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da haftasonu hava sıcaklığının 20 derece civarında seyredeceği ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kaydedildi.

