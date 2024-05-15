İstanbul’da suya yüzde 60 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, su fiyatlarına konutta yüzde 53'e, iş yerinde yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı. İBB yönetiminin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 36 ila 60 oranında zam istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 23.72 lira olan fiyatın yüzde 36 oranında zamla 32.28 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 34.14 lira olan fiyatın yüzde 44 zamla 49.17 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 46.49 lira olan fiyatın da yüzde 53 artışla 71.10 lira olması istendi. Teklifte iş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademe fiyatın yüzde 36 zamla 84.51 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede yüzde 44 zamla 89.49 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın yüzde 53 zamla 109,98 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de yüzde 60 zamla 114,99 liraya yükseltilmesi talep edildi. Cumhur İttifakı'nın muhalefetine karşın zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.