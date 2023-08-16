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Giriş Tarihi: 16.8.2023 09:45

İstanbul'da terör operasyonu: Yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

İHA
İstanbul’da terör operasyonu: Yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma neticesinde, haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütü ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair istihbari bilgi, fotoğraf ve beyan bulunan 8 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi.

7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde ve 8 adreste operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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İstanbul'da terör operasyonu: Yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı
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