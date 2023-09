İstanbul’da toplu ulaşım yan yattı

İstanbul'da toplu ulaşım sistemi 4.5 yılda çöktü. Seçim döneminde ulaşımı sorun olmaktan çıkarma sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki megakentte bakımsız bırakılan tramvay, metro, metrobüs ve otobüsler gün geçmiyor ki yanma, arıza ve kaza haberleriyle gündeme gelmesin.İstanbullunun can ve mal güvenliğinin her geçen gün tehlikeye atıldığı son kaza ise dün Başakşehir'de meydana geldi. Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak üzerinde seyir halindeki MK11 hat nolu Olimpiyatköy Metro- Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü, saat 15.00 sıralarında yokuşu çıkarken fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu bir anda geri geri gitmeye başladı. Rampa aşağı doğru geri gelen otobüsü gören diğer araç sürücüleri ise son anda araçlarını durdururken körük kısmını kontrol edemeyen otobüs sürücüsü yol kenarındaki korkuluklara ve elektrik direğine çarptı.Hızını alamayan otobüs boş araziye doğru kayarak yan yattı. Yolcular otobüs içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi. Biri çocuk 7 yolcunun yaralandığı kazada otobüsten çıkartılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken otobüs yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırılarak garaja çekildi. Kazanın ardından açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İBB yönetimini eleştirerek şunları söyledi:"Güvercintepe mahallemizde meydana gelen kazadan etkilenen tüm komşularımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. Her yerde metro hedefinden sapan İBB yönetiminin İstanbulluyu her yerde arıza, her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Ulaşım konusundaki tüm çağrılara kapı duvar olan İBB yönetimini gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum."