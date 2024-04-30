İstanbul’da toplu ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi! Bu duraklar seferlere kapatılacak

TRAMVAY, METRO VE METROBÜS SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yarın saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları dahil sefere kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler Hattı seferleri, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferleri ile Tünel Meydan-Karaköy Füniküler Hattı seferleri yapılamayacak.

İETT'nin Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları Şişli ve Fatih istikametleri olmak üzere çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

M7 Mahmutbey-Yıldız Metro Hattı'nın Kağıthane-Yıldız arası tüm metro duraklarında, giriş ve çıkış noktaları dahil sefer yapılmayacak.

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı İstasyonu son durak olarak kullanılacak, Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınamayacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali İstasyonu son durak olarak çalışacak, Cibali-Eminönü arasında yolcu taşımacılığı yapılmayacak.

Ayrıca, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları çift taraflı sefere kapatılacak.