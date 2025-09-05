İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80’e ulaştı

KÖPRÜLERDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Anadolu Yakası'nda, TEM Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda başlayan trafik yoğunluğu Ankara-Samandıra yol ayrımına kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönü ile Avrasya Tüneli çıkışında araçlar güçlükle seyrediyor.