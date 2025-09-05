İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 80’e ulaştı

Yaz tatilinin bitimiyle beraber kent genelinde ana arter ve caddelerde akşam saatlerinde araçlar güçlükle ilerliyor. Okul servislerinin de yola çıktığı haftanın son iş gününde Anadolu ve Avrupa yakalarında trafikte yoğunluk dikkati çekiyor.
KÖPRÜLERDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
Anadolu Yakası'nda, TEM Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda başlayan trafik yoğunluğu Ankara-Samandıra yol ayrımına kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönü ile Avrasya Tüneli çıkışında araçlar güçlükle seyrediyor.
YOĞUNLUK BİRÇOK İLÇEYE YAYILMIŞ DURUMDA
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt ile Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk sürüyor.
CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.