İstanbul’da trafik yoğunluğu: Tatilin ardından yüzde 63’lere ulaştı!

SAHİL YOLLARI VE TEM'DE DAHİL

Öte yandan, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç ve Mecidiyeköy'de oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. D-100 kara yolu Avcılar mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri ile İSTOÇ arasında araçlar yavaş ilerliyor.