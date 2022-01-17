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Giriş Tarihi: 17.1.2022 09:26 Son Güncelleme: 17.1.2022 09:27

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA
İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk oluştu.

Sabah trafiğinde özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe kavşakları ile TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ve Çamlıca gişeleri arasında trafiğin ağır seyrettiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa ve Seyrantepe'deki araç arızalarının da etkisiyle trafikte aksama meydana geldi.

Beyoğlu ve Beşiktaş sahil yolunda yer yer trafik yoğunluğu gözlenirken, işlerine giden vatandaşlar toplu taşıma araçlarında, özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İBB verilerine göre, saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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