İstanbul’da trafikte dehşet: Motosikletli magandalar otomobile kurşun yağdırdı!

Akılalmaz olay, dün saat 22.56'da Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan nişanlısı ve 2 arkadaşıyla misafirliğe gelen Şafak Ç. isimli vatandaş, otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Otomobile iki kurşun isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.