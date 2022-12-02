İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video

'NEREYE GELDİK?'

Ayrıca aynı hatta herhangi bir anons yapılmadan aynı tramvay hattı içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna alındı. Çileden çıkan yolculardan biri, "Bu arıza yaptıysa neden anons yapmadılar. Dingonun ahırı mı? Ben nereye geldim ya?" diyerek isyan etti.