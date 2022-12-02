İstanbul'da toplu ulaşımdaki sorunlar giderek artıyor. Geçen hafta Yenikapı – Bağcılar Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana gelmesinin ve metro ile seyahat eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetin ardından Sabah saatlerinde T1 Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın havalandırma sisteminin bozulması sonucu aracın içi dumanla kaplandı. Yolcular zor anlar yaşadı.
İstanbul'da tramvayı dumanlar bastı! Vatandaş çileden çıktı: İşte o anlar... | Video
'NEREYE GELDİK?'
Ayrıca aynı hatta herhangi bir anons yapılmadan aynı tramvay hattı içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna alındı. Çileden çıkan yolculardan biri, "Bu arıza yaptıysa neden anons yapmadılar. Dingonun ahırı mı? Ben nereye geldim ya?" diyerek isyan etti.
'BEN VAGONDAYIM ANONS YAPILMADI'
Görevli personel ise "Arıza yaptığı için normalde anons yapmışlardır ama siz duymamış olabilirsiniz" şeklinde cevap verince yolcular, "Nereye anons yaptı? Ben vagonun içindeyim. Anons falan yapmadı" diyerek karşılık verdi. Bu esnada bakım istasyonuna alınan vagon içerisinden yolcuların çıkmaya devam ettiği görüldü.