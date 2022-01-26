İstanbul’da tüyler ürperten cinayet: Annesinin boynunu kesti!



Ölen Gülbeyaz Oruçgüney'ın amcası Lisan Aksu "Oğlu tedavi ediliyordu. Annesini bu sabah öldürmüş."dedi. Orhan Oruçgüney'in amcası Muammer Oruçgüney, "Babasının dükkanına bakıyordu. Hastaneye yatırdılar ama çok aşırı bir sorunu olsaydı hastaneden bırakmazlardı. Ailesine karşı sorunu yoktu. Sadece bir kere tedavi gördü. İki ay yattı hastanede. Bir sorun olmadığından dolayı çıkardılar." diye konuştu.