İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: İşte böyle yakalandılar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Uyuşturucu" operasyonunun İstanbul detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir İlçeleri'nde iki adrese ve bir araca yönelik baskın düzenledi.

M.A., Y.K., N.G. ve Y.K. isimli dört uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 bidon içerisinde sıvı halde 129 kilogram 100 gram Metamfetamin maddesi, 146 kilogram Skunk maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.